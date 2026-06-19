Страшное ДТП в Дубовском районе: двое погибших, ребенок в больнице

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Груда покореженного металла: ребенок пострадал, а водители погибли в жесткой аварии в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Инцидент случился днем 19 июня на автодороге «Котельниково — Песчанокопское» в Дубовском районе.По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115». Оба водителя, 39 и 40 лет, погибли на месте происшествия. 11-летний пассажир «ВАЗ-2115» с травмами был доставлен в больницу.Машины в результате столкновения превратились в груду металла. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.