Полузащитник «Ростова» Ионов вошёл в список лучших игроков Чемпионата России



В список «33-х лучших игроков Чемпионата России» попал спортсмен «Ростова» Алексей Ионов. Такое решение было принято 29 июня на заседании Исполкома Российского футбольного союза по итогам сезона 2018/2019.



В каждой из 11 позиций были отобраны 3 футболиста из команд, принявших участие в Чемпионате. Из 33-х игроков 8 — из «Зенита», по 6 — из «Локомотива» и «Краснодара», 4 — из «ЦСКА». Среди ФК «Ростов» выбрали одного футболиста — полузащитника Алексея Ионова.