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Полузащитник «Ростова» Ионов вошёл в список лучших игроков Чемпионата России

Полузащитник «Ростова» Ионов вошёл в список лучших игроков Чемпионата России
В список «33-х лучших игроков Чемпионата России» попал спортсмен «Ростова» Алексей Ионов. Такое решение было принято 29 июня на заседании Исполкома Российского футбольного союза по итогам сезона 2018/2019.

В каждой из 11 позиций были отобраны 3 футболиста из команд, принявших участие в Чемпионате. Из 33-х игроков 8 — из «Зенита», по 6 — из «Локомотива» и «Краснодара», 4 — из «ЦСКА». Среди ФК «Ростов» выбрали одного футболиста — полузащитника Алексея Ионова.

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