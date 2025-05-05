Несмотря на проблемы с коленом, Мохаммад Мохеби, футболист ФК «Ростов», вышел на поле

Фото: ФК Ростов

Несмотря на проблемы с коленом, Мохаммад Мохеби, футболист ФК «Ростов», принял участие в матче с «Химками». Игра состоялась 4 мая в Московской области.В конце матча иранский полузащитник продемонстрировал свои навыки в игре с московскими футболистами. Стоит отметить, что травму коленного сустава Мохеби получил в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака». По словам главного врача «Ростова», у футболиста всё ещё есть небольшой дискомфорт в области колена, который является последствием старой травмы.Было неясно, сможет ли он продолжать играть до конца сезона.Матч между «Химками» и «Ростовом» завершился со счётом 1:1.