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Несмотря на проблемы с коленом, Мохаммад Мохеби, футболист ФК «Ростов», вышел на поле

Несмотря на проблемы с коленом, Мохаммад Мохеби, футболист ФК «Ростов», вышел на поле
Несмотря на проблемы с коленом, Мохаммад Мохеби, футболист ФК «Ростов», принял участие в матче с «Химками». Игра состоялась 4 мая в Московской области.

В конце матча иранский полузащитник продемонстрировал свои навыки в игре с московскими футболистами. Стоит отметить, что травму коленного сустава Мохеби получил в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака». По словам главного врача «Ростова», у футболиста всё ещё есть небольшой дискомфорт в области колена, который является последствием старой травмы.

Было неясно, сможет ли он продолжать играть до конца сезона.

Матч между «Химками» и «Ростовом» завершился со счётом 1:1.
Фото: ФК Ростов
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