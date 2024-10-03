Фото: ФК Ростов

Мохаммад Мохеби стал лучшим игроком матча между «Ростовом» и «Химками», который состоялся 2 октября на стадионе в Подмосковье.Полузащитник из Ростова-на-Дону продемонстрировал навыки в атаке, сделав результативную передачу и проявив себя в перехвате. На 76-й минуте он забил гол в ворота соперников. Однако не обошлось и без нарушений: Мохеби трижды получал предупреждения на поле.Интересно, что это была уже третья игра для спортсмена после четырёхмесячного восстановления. Он получил травму стопы ещё в мае текущего года, и ему даже пришлось сделать операцию. Только к концу сентября Мохеби вернулся в строй.Напомним, что пятый тур Кубка России завершился со счётом 2:2. Футболисты «Химок» и «Ростова» забили одинаковое количество голов в основное время, но в серии пенальти хозяева оказались точнее.