Несмотря на травму, игрок «Ростова» Мохаммад Мохеби появился на матче с Кыргызстаном

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Игрок «Ростова» Мохаммад Мохеби появился в составе сборной Ирана в матче против Кыргызстана, несмотря на полученную травму. Товарищеский матч состоялся 19 ноября.Болельщики не ожидали увидеть Мохеби после инцидента в игре с КНДР, когда его унесли на носилках посреди встречи. Футболист остался на скамейке запасных до конца матча, что навело на мысли о серьезной травме.Тем не менее в следующем поединке против сборной Кыргызстана полузащитник уже вышел на поле, и игра завершилась победой Ирана со счетом 3:2.Сам Мохеби не давал комментариев по поводу своей травмы.Стоит отметить, что 26-летний игрок уже имел опыт серьезной травмы стопы, из-за которой ему в мае 2024 года пришлось перенести операцию. Реабилитация заняла около четырех месяцев, из-за чего он пропустил стартовые матчи сезона-2024/25.