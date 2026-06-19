Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Брошенные в лесу возле Шахт породистые собаки нашли дорогу домой и новую семью

Брошенные в лесу возле Шахт породистые собаки нашли дорогу домой и новую семью

Брошенные в лесу возле Шахт породистые собаки нашли дорогу домой и новую семью. К счастью, неравнодушные люди не прошли мимо, и благодаря вмешательству волонтеров центра «Святобор» история получила счастливый конец.

События вызвали широкий резонанс в Ростовской области. Судьба животных тронула сердца многих. После публикаций в СМИ удалось установить и найти настоящего владельца стаффордширского терьера по кличке Тайсон. Мужчина объяснил, что ранее отдал собаку на временное содержание знакомым, с которыми впоследствии потерял связь. Узнав о случившемся, он незамедлительно прибыл, чтобы забрать своего любимца.

Не менее удачно сложилась судьба и бультерьера. Для неё также нашлись новые, заботливые хозяева. Теперь Филадельфия, или просто Фифа, обрела дом, где её окружают любовью и вниманием.
Фото: Ольга Мосиюк
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика