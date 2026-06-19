Фото: Ольга Мосиюк

Брошенные в лесу возле Шахт породистые собаки нашли дорогу домой и новую семью. К счастью, неравнодушные люди не прошли мимо, и благодаря вмешательству волонтеров центра «Святобор» история получила счастливый конец.События вызвали широкий резонанс в Ростовской области. Судьба животных тронула сердца многих. После публикаций в СМИ удалось установить и найти настоящего владельца стаффордширского терьера по кличке Тайсон. Мужчина объяснил, что ранее отдал собаку на временное содержание знакомым, с которыми впоследствии потерял связь. Узнав о случившемся, он незамедлительно прибыл, чтобы забрать своего любимца.Не менее удачно сложилась судьба и бультерьера. Для неё также нашлись новые, заботливые хозяева. Теперь Филадельфия, или просто Фифа, обрела дом, где её окружают любовью и вниманием.