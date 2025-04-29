Иранский полузащитник "Ростова" из-за травмы может не выйти на поле до конца сезона

Фото: ФК Ростов

Футболист «Ростова» Мохаммад Мохеби, возможно, не сможет выйти на поле до конца сезона из-за травмы. В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против «Спартака» он получил повреждение коленного сустава.По информации от главного врача «Ростова» Михаила Вартапетова, травма не является серьёзной. Однако у Мохеби ранее была операция на колене, и это может повлиять на его состояние.«Это нехирургический случай. Мы наблюдаем за его состоянием каждый день, но пока не рискуем. Пока мы не можем точно сказать, сможет ли он играть до конца сезона. Нет уверенности, что он не сможет играть. Нет уверенности, что сможет», — сказал Вартапетов в интервью «РБ Спорт».Напомним, что в прошлом году Мохеби пришлось перенести операцию на стопе. После этого ему потребовалось более шести месяцев на восстановление, из-за чего он не смог участвовать в начале сезона-2024/25.