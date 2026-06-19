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Ростовская туберкулёзная больница планирует потратить свыше 27 миллионов рублей на приобретение бронхоскопов. Информация опубликована на сайте госзакупок.Заказчиком выступает Ростовский областной клинический центр фтизиопульмонологии. Подведение итогов запланировано на 30 июня, а стоимость закупки составляет 27 174 миллиона рублей.Больнице требуется шесть бронхоскопов гибких. По условиям договора поставка оборудования должна быть выполнена в течение 120 дней после заключения контракта.В техническом задании указаны специальные характеристики, которым должны соответствовать бронхоскопы. Кроме поставки оборудования, поставщик обязан осуществить его монтаж, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, а также провести обучение специалистов правилам эксплуатации и инструктаж.Отмечается, что это не первый крупный тендер, объявленный туберкулёзной больницей. В 2023 году проводился тендер на услуги охраны учреждения на сумму 7,3 миллиона рублей.