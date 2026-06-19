Ростовская туберкулёзная больница планирует потратить свыше 27 миллионов рублей на приобретение бронхоскопов
Ростовская туберкулёзная больница планирует потратить свыше 27 миллионов рублей на приобретение бронхоскопов. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Ростовский областной клинический центр фтизиопульмонологии. Подведение итогов запланировано на 30 июня, а стоимость закупки составляет 27 174 миллиона рублей.
Больнице требуется шесть бронхоскопов гибких. По условиям договора поставка оборудования должна быть выполнена в течение 120 дней после заключения контракта.
В техническом задании указаны специальные характеристики, которым должны соответствовать бронхоскопы. Кроме поставки оборудования, поставщик обязан осуществить его монтаж, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, а также провести обучение специалистов правилам эксплуатации и инструктаж.
Отмечается, что это не первый крупный тендер, объявленный туберкулёзной больницей. В 2023 году проводился тендер на услуги охраны учреждения на сумму 7,3 миллиона рублей.