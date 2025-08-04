КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Ростова» в матче со «Спартаком»

Фото: ФК Ростов

Дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) проведёт разбирательство по поводу поведения игроков «Ростова» в матче против «Спартака». Встреча состоялась в Ростове-на-Дону в рамках первого этапа Кубка России 30 июля.В ходе игры москвичи забили ростовчанам два гола. Футболисты донской команды изо всех сил старались сравнять счёт, но, вероятно, переусердствовали, за что получили шесть предупреждений от арбитра.Также дисциплинарный комитет рассмотрит случаи, когда болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику, сообщает «Чемпионат».