В Ростовской области объявили опасность БПЛА 20 октября

В Ростовской области объявили опасность БПЛА 20 октября. Сообщение от РСЧС поступило около 20:00.

Жителям региона порекомендовали покинуть улицу и зайти в помещения, а также отойти подальше от окон.
Фото: РСЧС
