Фото: ФК Ростов

Валерия Карпина не будет на матче ФК «Ростов» - «Урал» из-за скандала на прошлой игре. Информацию об этом сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц «Матчу ТВ» 5 апреля.Во время игры ФК «Ростов» - «Химки» главный тренер донской команды вышел на поле и устроил там скандал с представителями матча. За это Карпин и получил красную карточку. Тренеру запретили появляться на одном матче в Кубке России.Помощнику главного тренера «Ростова» Виктору Онопко повезло меньше. За ненормативную лексику и оскорбления в адрес судьи он не сможет посетить два матча Кубка России. Также Онопко оштрафовали на 200 тысяч рублей.Напомним, донская команда вышла в полуфинал Кубка России после победы над «Химками» со счетом 7:6. Матч прошел 2 апреля в Подмосковье на стадионе «Арена Химки». Игра с «Уралом» должна состояться 16 или 17 апреля. Точная дата пока не известна.