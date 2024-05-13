В матче с «Рубином» ФК «Ростов» снова накажут за нарушение правил

Фото: ФК Ростов соцсети

В матче против «Рубина» ФК «Ростов» проявил неподобающее поведение. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц в интервью изданию «Спорт-Экспресс».КДК РФС планирует наказать ростовчан за нарушение правил. В частности, комитет рассмотрит следующие нарушения: поздний выход команды из раздевалки перед началом матча (две минуты), а также удаление двух игроков — защитника Эль-Аскалани и полузащитника Ивана Комарова.Какое именно наказание ждёт ФК «Ростов», пока не известно. Вероятно, команда отделается выговором или штрафом.Отметим, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин уже неоднократно получал денежные штрафы от КДК РФС. В частности, наставник «желто-синих» выходил за пределы технической зоны и позволял себе нелестные высказывания в адрес своих коллег.