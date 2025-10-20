Фото: соцсети

В ростовском микрорайоне Суворовском жители столкнулись с нашествием крыс. Накануне они поделились видеозаписями, на которых видно, как грызуны бегают по берегу реки Темерник и даже плещутся в воде.Эта ситуация вызвала беспокойство у местных жителей, так как крысы могут быть переносчиками инфекций и представляют опасность для здоровья. Вероятно, причиной появления большого количества грызунов стал несвоевременный вывоз мусора. Однако важнее не искать причины, а решать проблему.В этом районе живут тысячи людей, среди которых много маленьких детей, подверженных риску укусов крыс.