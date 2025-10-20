Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ростовском микрорайоне Суворовском жители столкнулись с нашествием крыс

В ростовском микрорайоне Суворовском жители столкнулись с нашествием крыс
В ростовском микрорайоне Суворовском жители столкнулись с нашествием крыс. Накануне они поделились видеозаписями, на которых видно, как грызуны бегают по берегу реки Темерник и даже плещутся в воде.

Эта ситуация вызвала беспокойство у местных жителей, так как крысы могут быть переносчиками инфекций и представляют опасность для здоровья. Вероятно, причиной появления большого количества грызунов стал несвоевременный вывоз мусора. Однако важнее не искать причины, а решать проблему.

В этом районе живут тысячи людей, среди которых много маленьких детей, подверженных риску укусов крыс.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.