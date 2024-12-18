Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Карпин высказался о работе спортивных комментаторов

Карпин высказался о работе спортивных комментаторов
Валерий Карпин утверждает, что спортивные комментаторы не должны оценивать футболистов. Об этом тренер заявил в эфире Первого канала.

Тренер футбольной команды «Ростов» считает, что задача комментаторов — только описывать ход матча, а не давать оценку игре игроков.

— В репортаже комментаторы выдают заключение по игроку, хотя не знают, что с ним, какое у него задание от тренера. В репортаже говорят: «Защитник не бегает вперед, видимо, устал». Может, ему тренер сказал, что делать этого не надо, — сказал Карпин.


Валерий был удивлен, что его слова вызвали столь бурную реакцию. Он полагал, что все уже привыкли к его высказываниям. Те, кто реагирует на его фразы спокойно - адекватные, а те, кому не нравится — неадекватные.

-На собрании с комментаторами я говорил уже, что есть нормальные комментаторы, которые спокойно отреагировали. А есть те, кто отреагировал неадекватно, - добавил тренер.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.