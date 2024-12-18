Карпин высказался о работе спортивных комментаторов
Валерий Карпин утверждает, что спортивные комментаторы не должны оценивать футболистов. Об этом тренер заявил в эфире Первого канала.
Тренер футбольной команды «Ростов» считает, что задача комментаторов — только описывать ход матча, а не давать оценку игре игроков.
Валерий был удивлен, что его слова вызвали столь бурную реакцию. Он полагал, что все уже привыкли к его высказываниям. Те, кто реагирует на его фразы спокойно - адекватные, а те, кому не нравится — неадекватные.