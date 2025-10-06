Четыре человека получили травмы в ДТП с маршрутным такси в Таганроге

Фото: Госавтоинспекция РО

В Таганроге 6 октября днем зафиксировано ДТП, повлекшее ранения у четырех человек. О жутком ДТП сообщили в Госавтоинсекции региона.По предварительным данным, авария произошла на улице Михайловской 6 октября в Таганроге. Управлявший "Хондой Фит" 75-летний мужчина, двигаясь по дороге, по невыясненным пока причинам, оказался на встречной полосе, где допустил столкновение с маршрутным такси "Хендай Каунти". За рулем микроавтобуса находился 52-летний водитель. В момент столкновения в салоне общественного транспорта ехало десять человек.Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в результате инцидента пострадали водитель "Хонды", а также трое пассажиров маршрутного такси в возрасте 44, 44 и 72 лет, получив травмы разной степени тяжести. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.