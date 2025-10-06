Аграриев Ростовской области оповестили о паразите-насекомом — картофельной тле

Фото: Пестициды 24

Сельхозпроизводители Ростовской области получили предупреждение о распространении опасного вредителя – картофельной моли. По данным областного управления Россельхознадзора, помимо картофеля, этот вредитель поражает также помидоры, цуккини и перец. Урон, причиняемый картофельной молью, сравним с ущербом, наносимым колорадским жуком.Скрытое распространение вредителя может вызвать значительное падение урожайности и серьезные экономические убытки. Едва заметная бабочка способна уничтожить до 80% выращенного урожая.Обнаружить заражение картофельной молью на ранних стадиях непросто, что существенно затрудняет борьбу с ней. Личинки развиваются незаметно внутри картофельных клубней, а признаки заражения становятся заметными только тогда, когда большая часть урожая уже пострадала.При выявлении симптомов инфицирования рекомендуется использование инсектицидов как с контактным, так и с системным механизмом воздействия. Существенно осуществлять опрыскивание, опираясь на советы экспертов, и выдерживать установленные периоды до начала сбора плодов.