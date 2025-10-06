Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Аграриев Ростовской области оповестили о паразите-насекомом — картофельной тле

Аграриев Ростовской области оповестили о паразите-насекомом — картофельной тле

Сельхозпроизводители Ростовской области получили предупреждение о распространении опасного вредителя – картофельной моли. По данным областного управления Россельхознадзора, помимо картофеля, этот вредитель поражает также помидоры, цуккини и перец. Урон, причиняемый картофельной молью, сравним с ущербом, наносимым колорадским жуком.

Скрытое распространение вредителя может вызвать значительное падение урожайности и серьезные экономические убытки. Едва заметная бабочка способна уничтожить до 80% выращенного урожая.

Обнаружить заражение картофельной молью на ранних стадиях непросто, что существенно затрудняет борьбу с ней. Личинки развиваются незаметно внутри картофельных клубней, а признаки заражения становятся заметными только тогда, когда большая часть урожая уже пострадала.

При выявлении симптомов инфицирования рекомендуется использование инсектицидов как с контактным, так и с системным механизмом воздействия. Существенно осуществлять опрыскивание, опираясь на советы экспертов, и выдерживать установленные периоды до начала сбора плодов.
Фото: Пестициды 24
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.