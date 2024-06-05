Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин отрицает слухи о переходе в «Башикташ»

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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин опроверг информацию о том, что переходит в турецкий футбольный клуб «Башикташ». Об этом сообщил спортивный информационный интернет-портал «Чемпионат.ру».В СМИ появились сообщения о том, что Валерий Карпин может принять предложение от турецкого клуба «Башикташ». Есть вероятность, что он может стать главным тренером иностранной команды. Кроме него, турки также рассматривают кандидатуры Нури Шахина, ассистента тренера «Боруссии», Дортмунд, и Марка ван Боммеля, тренера «Антверпена».Однако Карпин опроверг все слухи.— «Бешикташ» ко мне не обращался, — ответил Валерий Карпин на вопрос журналиста.Валерий возглавляет сборную России с 2021 года. По совместительству он тренирует команду «Ростов» после недолгого перерыва. Ранее он работал с ФК «Ростов» с 2017 по 2021 годы. Потом, спустя год перерыва, 55-летний тренер вернулся в команду.