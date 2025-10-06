В Батайске бывшую замглаву по экономике отправили под домашний арест

Фото: Соцсети

В Ростовской области суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего заместителя главы администрации Батайска, отвечавшей за экономическую сферу, Карине Деркач. Эта мера будет действовать в течение всего периода расследования уголовного дела.Сведения о том, что экс-чиновница подозревается в превышении должностных полномочий, стали известны 3 октября. По данным следствия, в 2024 году бывшая сотрудница администрации отдавала указания директорам детских садов о необходимости произвести оплату услуг нескольким ИП, которые фактически не предоставлялись. В результате, на основании фиктивных договоров, было выплачено в общей сложности 170 тысяч рублей.В дальнейшем, эти деньги были перечислены руководителю компании, которая осуществляла ремонтные работы в одной из гимназий города.