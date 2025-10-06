Около шести лет колонии дали водителю КамАЗа, который насмерть сбил трех рабочих на М-4

Фото: Госавтоинспекция РО

Водитель грузовика КамАЗ признан виновным в смерти трёх дорожных рабочих в Ростовской области. Происшествие случилось 3 мая 2025 года на трассе М‑4 «Дон» рядом с Каменском‑Шахтинским.Согласно материалам дела, 54‑летний водитель, управляя тяжёлым автотранспортом, не сумел удержать контроль над машиной возле хутора Масаловка. На большой скорости кабина грузовика врезалась в «ГАЗель» и сбила рабочих, находившихся на обочине дороги.В результате столкновения три рабочего погибли, ещё один получил ранения. Против водителя было возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.Дело передали в суд, и Каменский районный суд вынес решение, назначив 54‑летнему жителю Калужской области срок в пять лет и шесть месяцев заключения. По данным областной прокуратуры, отбывать наказание он будет в колонии‑поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с вождением, в течение двух с половиной лет.