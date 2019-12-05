Рэпер Баста заявил, что ему не нравится тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин



Рэпер Баста заявил, что ему не нравится главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин. Об этом он рассказал изданию Sportbox.



Василий Вакуленко поделился мыслями по поводу предстоящей встречи «Ростова» и «Спартака». Он признался, что считает эту игру матчем года. Однако рэпер не уверен, что будет болеть за команду из родного города. Не последнюю роль в этом сыграло его отношение к наставнику «желто-синих».



– Меня больше интересует судьба ЦСКА. Мне просто Карпин не очень симпатичен, – высказался Вакуленко.



Он напомнил, что ранее Карпин был футболистом и тренером «Спартака». Еще и по этой причине наблюдать за матчем будет интересно.



Игра «Ростов» – «Спартак» начнется в 19 часов 8 декабря. Игра 19-го тура РПЛ пройдет в Москве.