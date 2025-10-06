Фото: Дондей

Ростовский врач дала советы, как отличить грипп от ОРВИ. Алла Молчанова рассказала, как определить этимологию заболевания по имеющимся симптомам.Грипп и ОРВИ — это острые респираторные вирусные инфекции. Их основное отличие заключается в том, что грипп вызывается вирусами одной группы, тогда как ОРВИ может быть вызвано более чем 200 различными вирусами. Грипп обычно начинается внезапно, в отличие от ОРВИ.По словам эксперта, если внезапно поднялась температура до 40 градусов, всё тело болит, голова раскалывается, ломит кости, а кашель сухой, это может быть грипп. Стоит немедленно обратиться за медицинской помощью, если вы испытываете трудности с дыханием, боль в груди или не можете пить воду.ОРВИ проявляется иначе: температура может подняться до 38 градусов, из носа обильно течёт, а в горле першит. Это классическая «простуда», с которой мы часто справляемся самостоятельно.- Ни в коем случае не пить антибиотики, только по назначению врача, - отметила Алла Молчанова.При появлении температуры, заложенности носа, боли в горле не рекомендуется никуда идти. Лучше отложить дела и отлежаться дома.В случае ухудшения состояния обращаться к врачу.