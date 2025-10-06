Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В девяти муниципалитетах дали отопление в Ростовской области

В девяти муниципалитетах дали отопление в Ростовской области
В девяти муниципалитетах дали отопление в Ростовской области. Министерство ЖКХ региона предоставило информацию.

Школы, больницы и детские сады девяти муниципальных образований — Боковского, Верхнедонского, Чертковского, Зимовниковского и других — первыми в регионе получили тепло.

Ранее сообщалось о начале отопительного сезона в Красном Сулине.

Отапливать жилые помещения начнут, если среднесуточная температура будет ниже +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.
Обычно подача тепла во всем регионе начинается с 15 октября.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.