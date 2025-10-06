Фото: Дондей

В девяти муниципалитетах дали отопление в Ростовской области. Министерство ЖКХ региона предоставило информацию.Школы, больницы и детские сады девяти муниципальных образований — Боковского, Верхнедонского, Чертковского, Зимовниковского и других — первыми в регионе получили тепло.Ранее сообщалось о начале отопительного сезона в Красном Сулине.Отапливать жилые помещения начнут, если среднесуточная температура будет ниже +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.Обычно подача тепла во всем регионе начинается с 15 октября.