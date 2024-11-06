Главный тренер Валерий Карпин продолжает размышлять об уходе из «Ростова»

- Мысли об отставке не ушли. Они есть, но руководству я их не озвучил. Не переживайте, они подготовятся. Решения нет, когда оно будет, я его озвучу, — сказал Валерий Карпин.

Фото: ФК Ростов

Главный тренер Валерий Карпин продолжаетОб этом он заявил на пресс-конференции в Москве.Встреча «Ростова» со «Спартаком» состоялась 5 ноября. Завершился матч в пользу донского клуба со счетом 1:0. Но это не принесло радости главному тренеру «Ростова». Валерий Карпин рассказал, что недоволен игрой и не оставляет мыслей об отставке.Напомним, что впервые главный тренер заговорил о возможном уходе из «Ростова» после неудачного матча с «Ахматом». Однако он подчеркнул, что его желание покинуть клуб не связано с футболом.