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Главный тренер Валерий Карпин продолжает размышлять об уходе из «Ростова»

Главный тренер Валерий Карпин продолжает размышлять об уходе из «Ростова»
Главный тренер Валерий Карпин продолжает размышлять об уходе из «Ростова». Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

Встреча «Ростова» со «Спартаком» состоялась 5 ноября. Завершился матч в пользу донского клуба со счетом 1:0. Но это не принесло радости главному тренеру «Ростова». Валерий Карпин рассказал, что недоволен игрой и не оставляет мыслей об отставке.

- Мысли об отставке не ушли. Они есть, но руководству я их не озвучил. Не переживайте, они подготовятся. Решения нет, когда оно будет, я его озвучу, — сказал Валерий Карпин.


Напомним, что впервые главный тренер заговорил о возможном уходе из «Ростова» после неудачного матча с «Ахматом». Однако он подчеркнул, что его желание покинуть клуб не связано с футболом.
Фото: ФК Ростов
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