Главный тренер Валерий Карпин продолжает размышлять об уходе из «Ростова»
Главный тренер Валерий Карпин продолжает размышлять об уходе из «Ростова». Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.
Встреча «Ростова» со «Спартаком» состоялась 5 ноября. Завершился матч в пользу донского клуба со счетом 1:0. Но это не принесло радости главному тренеру «Ростова». Валерий Карпин рассказал, что недоволен игрой и не оставляет мыслей об отставке.
Напомним, что впервые главный тренер заговорил о возможном уходе из «Ростова» после неудачного матча с «Ахматом». Однако он подчеркнул, что его желание покинуть клуб не связано с футболом.