Иранский полузащитник «Ростова» не сможет принять участие в Суперфинале Кубка России

Фото: ФК Ростов

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби не сможет принять участие в Суперфинале Кубка России. Об этом заявил главный тренер команды Джонатан Альба на одной из своих пресс-конференций.1 июня состоится решающий матч за Кубок России для донского клуба. К сожалению, не все ключевые игроки смогут принять участие в игре. Мохеби всё ещё восстанавливается после травмы колена, полученной в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».По информации главного врача «Ростова», у Мохеби всё ещё есть некоторые проблемы с коленом, которые являются последствием предыдущей травмы.Ранее сообщалось, что не было уверенности в том, сможет ли он продолжить играть до конца сезона. Однако в конце игры с «Химками» он всё же вышел на поле. Вероятно, это был его последний матч в сезоне-2024/25.Впереди у «Ростова» – ещё один матч в рамках Российской Премьер-Лиги против «Динамо-Махачкала».