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Полузащитник ФК «Ростов» пропустит мачт с «Зенитом»

Полузащитник ФК «Ростов» пропустит мачт с «Зенитом»
Мохаммад Мохеби не сможет принять участие в матче между ФК «Ростов» и «Зенитом», который состоится 25 мая и станет последней игрой сезона для ростовской команды. Об этом сообщил Валерий Карпин на пресс-конференции после игры с «Балтикой».

Иранский полузащитник «желто-синих» получил серьёзную травму и в данный момент не готов выйти на поле. По словам Карпина, дела Мохеби обстоят не лучшим образом.

Напомним, что предыдущая игра ФК «Ростов» с «Балтикой» завершилась победой ростовчан со счётом 2:0.
Фото: ФК Ростов соцсети
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