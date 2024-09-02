Фото: ФК Ростов

В матче с «Факелом» игрок ФК «Ростов» Мохаммад Мохебби не смог выйти на поле из-за травмы.Полузащитник «желто-синих» пропустил очередной матч в футбольном сезоне – 2024/2025 из-за повреждения стопы, которое он получил ещё в мае. Из-за травмы Мохебби даже пришлось сделать операцию.Ожидалось, что хавбек вернётся на поле в начале сезона-2024/2025, но восстановление заняло больше времени, чем предполагалось.Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов», сообщил, что Мохебби вернётся в основной состав команды в конце августа — начале сентября. Однако, похоже, полузащитник не сможет играть в ближайшее время.- Пока он тренируется отдельно от всех, — добавил Валерий Карпин.Матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Краснодаром» запланирован на 14 сентября. Однако пока не известно, сможет ли Мохебби сыграть в этой встрече против «быков», или же его восстановление займёт ещё больше времени.