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Игрок «Ростова» Эль-Аскалани, получивший травму, не выйдет на поле до конца сезона

Игрок «Ростова» Эль-Аскалани, получивший травму, не выйдет на поле до конца сезона
Игрок «Ростова» Эль-Аскалани, получивший травму в сентябре прошлого года, не сможет выйти на поле до конца сезона.

Во время матча с «Краснодаром» на 83-й минуте футболист получил удар в колено, после чего не смог продолжить игру и был заменён. После этого ему была проведена операция в Германии в середине октября. На протяжении почти трех месяцев молодой футболист находится на реабилитации.

По словам главного врача «Ростова», до летней паузы Эль-Аскалани будет тренироваться индивидуально. Однако он всё же отправился на зимние сборы в ОАЭ, которые начались 13 января.

По информации «РБ Спорт», к следующему сезону 19-летний футболист сможет выйти на поле и играть в основном составе без ограничений.
Фото: ФК Ростов
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