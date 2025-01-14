Игрок «Ростова» Эль-Аскалани, получивший травму, не выйдет на поле до конца сезона

Фото: ФК Ростов

Игрок «Ростова» Эль-Аскалани, получивший травму в сентябре прошлого года, не сможет выйти на поле до конца сезона.Во время матча с «Краснодаром» на 83-й минуте футболист получил удар в колено, после чего не смог продолжить игру и был заменён. После этого ему была проведена операция в Германии в середине октября. На протяжении почти трех месяцев молодой футболист находится на реабилитации.По словам главного врача «Ростова», до летней паузы Эль-Аскалани будет тренироваться индивидуально. Однако он всё же отправился на зимние сборы в ОАЭ, которые начались 13 января.По информации «РБ Спорт», к следующему сезону 19-летний футболист сможет выйти на поле и играть в основном составе без ограничений.