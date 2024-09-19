Футболист «Ростова» Алексей Миронов не сможет вернуться на поле до конца сезона из-за полученной травмы
Футболист «Ростова» Алексей Миронов не сможет вернуться на поле до конца сезона из-за полученной травмы. Об этом сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на главного врача команды Михаила Вартапетова.
В прошлом году во время товарищеского матча с «Родиной» в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) у полузащитника была травма ноги. После медицинского осмотра ему диагностировали нарушение целостности ткани мениска коленного сустава.
В июне текущего года Алексею Миронову была проведена операция. По словам главного врача «Ростова», реабилитация проходит по плану, без осложнений. Однако в ближайшее время полузащитник не сможет вернуться в основной состав.
- Процесс восстановления идёт по плану, без каких-либо осложнений. Однако в этом году мы, к сожалению, не увидим его в общей группе. После завершения зимних сборов, на завершающей стадии реабилитации, ситуация станет более ясной. Думаю, что к весне мы сможем предоставить более точную информацию, — заявил Михаил Вартапетов.
Всего три дня назад ещё один игрок «Ростова» столкнулся с серьёзной травмой. Во время матча с «Краснодаром» у Эяда Эль-Аскалани возникло подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Из-за этого молодой человек не мог самостоятельно передвигаться, и его пришлось унести с поля на носилках. В ближайшее время ему предстоит операция. Пока не известно, когда защитник сможет вернуться в строй.