Фото: ФК Ростов

Футболист «Ростова» Алексей Миронов не сможет вернуться на поле до конца сезона из-за полученной травмы. Об этом сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на главного врача команды Михаила Вартапетова.В прошлом году во время товарищеского матча с «Родиной» в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) у полузащитника была травма ноги. После медицинского осмотра ему диагностировали нарушение целостности ткани мениска коленного сустава.В июне текущего года Алексею Миронову была проведена операция. По словам главного врача «Ростова», реабилитация проходит по плану, без осложнений. Однако в ближайшее время полузащитник не сможет вернуться в основной состав.- Процесс восстановления идёт по плану, без каких-либо осложнений. Однако в этом году мы, к сожалению, не увидим его в общей группе. После завершения зимних сборов, на завершающей стадии реабилитации, ситуация станет более ясной. Думаю, что к весне мы сможем предоставить более точную информацию, — заявил Михаил Вартапетов.Всего три дня назад ещё один игрок «Ростова» столкнулся с серьёзной травмой. Во время матча с «Краснодаром» у Эяда Эль-Аскалани возникло подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Из-за этого молодой человек не мог самостоятельно передвигаться, и его пришлось унести с поля на носилках. В ближайшее время ему предстоит операция. Пока не известно, когда защитник сможет вернуться в строй.