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В первом предсезонном матче ХК «Ростов» проиграл «Бейбарысу»

В первом предсезонном матче ХК «Ростов» проиграл «Бейбарысу»
В первом матче предсезонного периода хоккейный клуб «Ростов» проиграл «Бейбарысу». Встреча состоялась 3 августа.

Первая шайба принадлежала казахстанской команде. В первой двадцатиминутке они забили два гола, тогда как спортсмены «Ростова» - только один. После сигнала на перерыв хоккеисты ушли в раздевалки со счётом 1:2.

Во втором периоде «кондоры» собрались с силами и были намерены уравнять счёт, а затем и выйти вперёд. Вскоре они изменили счёт на 5:2 в свою пользу. «Бейбарыс» не отставал, и вторая двадцатиминутка закончилась с цифрами 5:5 на табло. В третьем периоде каждая команда забила по одной шайбе.

В овертайме они не смогли изменить счёт. В серии полуматчевых бросков «Бейбарыс» загнал одну шайбу в ворота «Ростова», обеспечив себе победу со счётом 6:7.

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