ХК "Ростов" одержал победу над командой "Ижсталь"

Фото: ХК Ростов

24 февраля хоккейный клуб «Ростов» выиграл у команды «Ижсталь» в матче, завершившемся со счётом 4:3. Игра состоялась в Ростове-на-Дону в рамках всероссийского хоккейного первенства.Начало матча сложилось не самым лучшим образом для ростовских хоккеистов. В первом периоде капитан «Ижстали» Алексей Виноградов забросил шайбу, обеспечив лидерство своей команде – 0:1. Во второй двадцатиминутке игроки «Ижстали» увеличили отрыв, забив ещё один гол. Тем не менее хоккеисты из Ростова сумели отыграться, реализовав две шайбы.В третьем периоде обе команды забили по одному голу. Судьбу матча решило дополнительное время, где игрок донского клуба Степан Урулин сумел забросить решающую шайбу, установив окончательный счет – 4:3.Дважды забитый гол этого нападающего принес победу его команде.