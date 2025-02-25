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ХК "Ростов" одержал победу над командой "Ижсталь"

ХК "Ростов" одержал победу над командой "Ижсталь"
24 февраля хоккейный клуб «Ростов» выиграл у команды «Ижсталь» в матче, завершившемся со счётом 4:3. Игра состоялась в Ростове-на-Дону в рамках всероссийского хоккейного первенства.

Начало матча сложилось не самым лучшим образом для ростовских хоккеистов. В первом периоде капитан «Ижстали» Алексей Виноградов забросил шайбу, обеспечив лидерство своей команде – 0:1. Во второй двадцатиминутке игроки «Ижстали» увеличили отрыв, забив ещё один гол. Тем не менее хоккеисты из Ростова сумели отыграться, реализовав две шайбы.

В третьем периоде обе команды забили по одному голу. Судьбу матча решило дополнительное время, где игрок донского клуба Степан Урулин сумел забросить решающую шайбу, установив окончательный счет – 4:3.

Дважды забитый гол этого нападающего принес победу его команде.
Фото: ХК Ростов
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