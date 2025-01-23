Фото: ХК Ростов

Хоккейный клуб "Ростов" одержал победу над "Челбаскетом" в очередной выездной встрече. Матч состоялся 22 января в Челябинске в рамках всероссийского хоккейного чемпионата.Уже в первую минуту встречи команды обменялись атаками, но именно игроки "Челбаскета" первыми отправили шайбу в ворота на начальном этапе игры. Во втором периоде удача повернулась к ростовчанам. На 20-й минуте Семен Сорокин пробил челябинскую защиту и сравнял счёт. На табло горели цифры 1:1.Хоккеисты из Ростова продолжали удерживать лидерство. Ярослав Сергиевский отличился, забив гол со штрафного броска, тем самым сделав счёт 2:1 в пользу гостей. Однако челябинцы активизировались и Руслан Агламзянов успешно завершил одну из атак, вновь выровняв счет — 2:2. Понадобилось дополнительное время.В овертайме Семен Сорокин отличился ещё раз, что позволило ростовской команде одержать победу. Игра завершилась со счётом 2:3 в пользу гостей из Ростова.