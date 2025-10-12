ХК «Ростов» потерпел поражение от команды «Югра» из Ханты-Мансийска со счетом 3:4

Фото: ХК Ростов

В хоккейном поединке, состоявшемся 12 октября в столице Донского региона, ХК «Ростов» уступил команде «Югра» из Ханты-Мансийска с результатом 3:4.По сравнению с предыдущей встречей с командой «Рубин», в составе ростовчан произошли изменения. Роман Гапочкин и Степан Урулин не были заявлены на эту игру. Их места заняли Денис Мачугин и вернувшийся в ряды «Ростова» Егор Корбит.Команда из Ханты-Мансийска первой поразила ворота соперника. Вскоре после этого «Югра» забросила еще одну шайбу, увеличив отрыв до 0:2. Во второй двадцатиминутке Егор Баланов сумел отыграть одну шайбу за «Ростов», сократив отставание до 1:2. В заключительном периоде «Югра» вновь увеличила преимущество, забив третью шайбу. Незадолго до конца периода Андрей Галушин сократил разрыв до 2:3. После взятого тайм-аута Никита Дмитров восстановил паритет. Тем не менее незадолго до финальной сирены «Югра» сумела забросить решающую шайбу, установив окончательный результат матча – 3:4.Главный тренер ростовской команды Григорий Пантелеев отметил, что оппонент превосходил нас в свежести и скорости.- Не все вышло, как задумывалось, но я поблагодарил парней в раздевалке за проявленный характер. Мы проиграли четвертую игру подряд, играя практически весь матч в три пятерки. Но игроки показали стойкость и сравняли счет. Спасибо им за это, - отметил тренер.