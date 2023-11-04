ХК «Ростов» уступил «Челмету» 2:4

Фото: ХК Ростов.

Ростовчане потерпели в регулярном чемпионате ВХЛ очередное поражение.Серия поражений ростовской команды продолжается. В этот раз обидчиком «кондоров» стал «Челмет» из Челябинска.Стартовая двадцатиминутка осталась за гостями. На 5-й минуте большинство реализовал Кирилл Кадышев, а в середине периода Семён Афонасьевский удвоил преимущество чёрно-белых – 0:2 к первому перерыву.Южане на 1-й минуте второго отрезка поединка одну шайбу вернули (Егор Корбит). Казалось, есть шансы побороться. На исходе периода, впрочем, гости вновь забили – Андрей Ерофеев, 1:3. В третьей части игры ХК «Ростов» сокращает отрыв до минимума, шайбу забросил Данила Соколов. Но почти сразу «Челмет» забивает ещё – Артмё Удот, 2:4. Больше голов не было. Итог – проигрыш ХК «Ростов» в две шайбы.В остальных встречах дня в ВХЛ «Югра» (Ханты-Мансийск) обыграла «АКМ» (Новомосковск) 3:0, «Зауралье» (Курган) было сильнее «Кристалла» (Саратов) 4:3 ОТ, а «Горняк» (Верхняя Пышма) одолел «Тамбов» 6:2, «Южный Урал» (Орск) превзошёл «Буран» (Воронеж) 3:1.\В таблице «регулярки» ВХЛ ХК «Ростов» на той же 28 строчке из 29. 6 ноября дончане дома играют против «Южного Урала».