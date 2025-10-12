Арбитражный суд взыскал «Ростов» более 175 тысяч рублей в пользу водоканала

Фото: Южный окружной военный суд

Арбитражный суд Ростовской области принял решение взыскать с футбольного клуба «Ростов» более 175 тысяч рублей в пользу водоканала. Эта информация опубликована в судебной картотеке.В начале сентября 2025 года водоканал города Ростова-на-Дону обратился в суд с иском против футбольного клуба «Ростов». Причина иска — задолженность по оплате услуг водоканала. С мая по июль 2025 года футбольный клуб не произвёл оплату за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в сточных водах. В результате общая сумма долга составила 175, 99 тысяч рублей.После рассмотрения иска суд вынес постановление о взыскании этой суммы с должника. Помимо основного долга, футбольный клуб «Ростов» также обязан возместить судебные расходы, связанные с оплатой госпошлины. Сумма этих расходов составляет 8 тысяч рублей.