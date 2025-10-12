Новости
В Ростове изменили схему движения движения двух автобусных маршрутов – № 40 и № 84

В Ростове-на-Дону произошли корректировки в траектории движения двух автобусных маршрутов – № 40 и № 84 – начиная с 11 октября, о чём проинформировали на официальном портале городской администрации.

Уточняется, что данное решение было принято на основе общественного мнения, выраженного в ходе голосования, в результате которого были определены наиболее оптимальные направления для передвижения общественного транспорта.

Автобусный маршрут № 40, следующий от жилого комплекса «Западная резиденция» до часового завода «Витязь», теперь будет продлён по Днепропетровской улице до Ростовского моря. Конечной точкой станет остановка «Школа № 85» на улице Мусоргского. Эта модификация направлена на повышение удобства транспортного сообщения для новых жилых массивов и уменьшение времени поездок для пассажиров.

В схему движения автобуса № 84, курсирующего между Александровкой и центральным автовокзалом, внесены изменения, исключающие улицу Красноармейскую. Теперь автобус будет двигаться по Советской улице, а затем по Большой Садовой до автовокзала. Целью является снижение интенсивности движения на центральных магистралях города и улучшение транспортной обстановки в часы пик.

Важно отметить, что администрация Ростова-на-Дону рассматривает возможность увеличения стоимости проезда в общественном транспорте. По словам главы департамента транспорта Константина Лашенко, это связано с ростом затрат на транспортные перевозки. Однако жители города выразили недовольство новостью о возможном повышении тарифов.
фото: администрация Ростова-на-Дону
