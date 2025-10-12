Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

ДТП с двумя легковушками произошло на Еременко в Ростове

ДТП с двумя легковушками произошло на Еременко в Ростове

На улице Ерёменко в Ростове произошло серьёзное ДТП. Об этом стало известно из сообщения новостного портала DonDay.

По информации от свидетелей, авария случилась 12 октября. Судя по видеозаписям, один из автомобилей после сильного удара вылетел с дороги и оказался на газоне. Второй автомобиль заблокировал движение по проезжей части.

Сейчас уточняются все обстоятельства случившегося. Пока что нет информации о том, есть ли пострадавшие в результате этого ДТП.
фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.