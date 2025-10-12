ДТП с двумя легковушками произошло на Еременко в Ростове
На улице Ерёменко в Ростове произошло серьёзное ДТП. Об этом стало известно из сообщения новостного портала DonDay.
По информации от свидетелей, авария случилась 12 октября. Судя по видеозаписям, один из автомобилей после сильного удара вылетел с дороги и оказался на газоне. Второй автомобиль заблокировал движение по проезжей части.
Сейчас уточняются все обстоятельства случившегося. Пока что нет информации о том, есть ли пострадавшие в результате этого ДТП.