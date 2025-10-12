ДТП с двумя легковушками произошло на Еременко в Ростове

фото: DonDay

На улице Ерёменко в Ростове произошло серьёзное ДТП. Об этом стало известно из сообщения новостного портала DonDay.По информации от свидетелей, авария случилась 12 октября. Судя по видеозаписям, один из автомобилей после сильного удара вылетел с дороги и оказался на газоне. Второй автомобиль заблокировал движение по проезжей части.Сейчас уточняются все обстоятельства случившегося. Пока что нет информации о том, есть ли пострадавшие в результате этого ДТП.