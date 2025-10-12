Новости
Футболист из Ростовской области Денис Глушаков официально завершил карьеру
Уроженец Ростовской области, выдающийся футболист Денис Глушаков, объявил о завершении своей спортивной карьеры после 20 лет выступлений на поле. Его прощальный матч состоялся 11 октября на стадионе «Арена Химки». В этот день Глушаков вышел на поле в составе обеих команд: в первом тайме он представлял «Спартак», а во втором — «Локомотив».

Игра завершилась победой «Локомотива» с результатом 1:0. Голом, принесшим победу, отметился Динияр Билялетдинов, забивший с пенальти.

За свою карьеру, начавшуюся в 2005 году, Глушаков играл за множество команд, включая «Нику» (Москва), «СКА-Ростов», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак» и «Урарту».
Фото: Соцсети ФК «Ростов»
