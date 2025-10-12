Подросток и водитель пострадали в жесткой аварии на трассе в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области на трассе произошло ДТП, в котором пострадали водитель и 15-летний пассажир. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Инцидент случился 11 октября в Матвеево-Курганском районе. На трассе «село Самбек — посёлок Матвеев Курган — село Куйбышево» на подъезде к селу Ряженое произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал с превышением скорости.Из-за превышения скорости молодой человек не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль на большой скорости вылетел на обочину и врезался в дерево.По информации Госавтоинспекции Ростовской области, водитель и 15-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи.