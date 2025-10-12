Новости
В Ростовской области вновь выставили акции сельхозкомпании почти за 10 млн

В Ростовской области уже в третий раз пытаются реализовать на торгах акции компании из сферы сельского хозяйства. Объявление о проведении аукциона опубликовано на сайте единого реестра сведений о банкротстве.

На продажу выставлено свыше 40 тысяч акций акционерного общества «Лепесток», которое является частью сельскохозяйственной компании «Тихий Дон». Номинальная цена каждой акции — 100 рублей. Общая стоимость пакета составляет 9 818 800 рублей.

Подать заявку на участие в торгах можно до 11 ноября. Результаты аукциона будут объявлены через три дня после завершения приёма заявок.
