Жителям Ростовской области рассказали, когда можно переобувать машину на зимнюю резину

Фото: Нейросеть

В некоторых регионах страны уже выпал первый снег, что является сигналом для автовладельцев о необходимости замены летней резины на зимнюю. Министерство транспорта РФ рассказало, когда жителям России, в том числе Ростовской области, следует менять шины.Важно помнить, что на летней резине при наличии льда или снега на дороге ухудшается сцепление с покрытием. Это приводит к увеличению тормозного пути и повышению риска аварии.Зимние шины изготовлены из специальной резиновой смеси, которая сохраняет эластичность на морозе, а их особый протектор обеспечивает лучшее сцепление с дорогой. Однако есть водители, которые продолжают ездить на летней резине в надежде, что всё будет в порядке. Такое поведение создаёт опасность на дорогах не только для самих водителей, но и для других участников движения.Не стоит откладывать замену резины, даже если днём ещё достаточно тепло. Эксперты советуют менять летнюю резину на зимнюю, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +5–7 градусов и начинаются постоянные заморозки.