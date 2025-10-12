Новости
Сбитую на трассе в Ростовской области кошку с множественными травмами спасают ветеринары

В Ростовской области ветеринары стараются спасти сбитую кошку, которая получила множество травм. Об этом сообщает Donday, ссылаясь на Юлию Адимову, владелицу приюта из Сальска.

6 октября на трассе в Сальском районе люди, которые не остались равнодушными, заметили на обочине кошку в крови, которая почти не могла двигаться. Животное было доставлено в местную клинику.

Юлия Адимова рассказала, что у кошки повреждён позвоночник и есть сотрясение головного мозга. Лечение осложняется тем, что неизвестно, сколько времени кошка провела на холоде.

Из-за переохлаждения кошка не может встать, хотя её передние лапы активны, а задние остаются неподвижными. В настоящее время кошку кормят с помощью шприца и содержат на передержке.

Юлия обращается к людям с просьбой помочь в лечении животного и найти для него новый дом и любящую семью.
Фото: Юлия Адимова
