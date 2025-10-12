Новости
В Ростове-на-Дону мужчина изрезал ножом возлюбленную во время пьяной ссоры

В Ростове-на-Дону зафиксирован вопиющий инцидент: мужчина нанес ножевые ранения своей девушке. Ужасное событие случилось накануне, 11 октября, в квартире на улице Лелюшенко.

Как стало известно, в тот день пара находилась дома и употребляла алкогольные напитки. В ходе совместного времяпрепровождения между ними возник конфликт. В состоянии аффекта мужчина взял кухонный нож и неоднократно ранил им свою сожительницу.

О происшествии в полицию сообщили бдительные соседи. По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Ростовской области, здоровью 23-летней женщины сейчас ничего не угрожает.

Нападавший был оперативно задержан сотрудниками полиции. В данный момент следственные органы ведут расследование инцидента и выясняют все детали и причины произошедшего.
Фото: ГУ МВД Ростовской области
