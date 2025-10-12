В Ростовской области будет массово пропадать теле- и радиосигнал на новой рабочей неделе октября

фото: DonDay

В период с 13 по 17 октября текущего года жителей Ростовской области ожидает ряд временных отключений теле- и радиотрансляций. По данным, предоставленным Ростовским телецентром (РТС), это связано с проведением плановых профилактических работ на оборудовании.Так, в первый день рабочей недели, 13 октября, вещание будет приостановлено в станице Обливской с 11 утра до 5 вечера, а также в городе Новошахтинске с 10 утра до 7 вечера.Во вторник, 14 октября, аналогичные работы затронут поселок Матвеев Курган и хутор Нижнекалинов (Константиновский район). Здесь техническое обслуживание будет осуществляться с 10:00 до 16:00 и с 11:00 до 17:00 соответственно.В середине недели, 15 октября, жители городов Белая Калитва, Красный Сулин и хутора Нижнежуравского Константиновского района столкнутся с отсутствием сигнала с 11 утра до 5 вечера.16 октября, в хуторе Белянском Константиновского района и поселке Горняцком Белокалитвинского района временно не будет возможности смотреть телевизор и слушать радио с 11:00 до 17:00. Такие же ограничения коснутся города Новочеркасска в четверг, с 10:00 до 19:00.В завершение рабочей недели, 17 октября, в селе Алексеево-Лозовское возможны сбои в работе теле- и радиовещания с 11:00 до 17:00. Подобные перерывы ожидаются в станице Богоявленской Константиновского района в тот же период времени.