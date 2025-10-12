Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону объявили желтый уровень угрозы БПЛА ночью 12 октября

На Дону объявили желтый уровень угрозы БПЛА ночью 12 октября

В Ростовской области ночью 12 октября был объявлен "желтый" уровень угрозы из-за активности беспилотных летательных аппаратов, сообщили специализированные мониторинговые ресурсы. Этот режим оповещения указывает на обнаружение дронов в пределах региона.

В связи с введением указанного уровня опасности жителям области настоятельно советуют сохранять хладнокровие и получать информацию только из надежных источников, в частности, из официальных государственных органов.

Параллельно с уведомлением о потенциальной опасности, связанной с беспилотниками, в Ростове временно ограничили доступ к мобильному интернету. Это решение было принято для обеспечения безопасности населения.
Фото: Купол России
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.