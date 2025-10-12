На Дону объявили желтый уровень угрозы БПЛА ночью 12 октября

Фото: Купол России

В Ростовской области ночью 12 октября был объявлен "желтый" уровень угрозы из-за активности беспилотных летательных аппаратов, сообщили специализированные мониторинговые ресурсы. Этот режим оповещения указывает на обнаружение дронов в пределах региона.В связи с введением указанного уровня опасности жителям области настоятельно советуют сохранять хладнокровие и получать информацию только из надежных источников, в частности, из официальных государственных органов.Параллельно с уведомлением о потенциальной опасности, связанной с беспилотниками, в Ростове временно ограничили доступ к мобильному интернету. Это решение было принято для обеспечения безопасности населения.