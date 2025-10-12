Новости
Садовод из Ростовской области поделилась советами по утилизации опавшей листвы на участке

Ростовская садовница поделилась своими знаниями об эффективном использовании опавшей листвы в саду. С приходом осени перед садоводами встает вопрос: как лучше всего поступить с опавшими листьями? DonDay делится советами о правильном обращении с осенним листопадом.

В зависимости от состояния и методов садоводства листва может быть как полезной, так и вредной.

- Если на листьях есть признаки заболеваний, важно избавиться от них, чтобы избежать широкого распространения инфекций весной, – рекомендует Евгения Шестакова.


Иногда удаление опавших листьев не требуется; они служат естественной теплоизоляцией для корней растений в холодные месяцы.

- Листва действует как натуральное удобрение, обогащая землю органическими веществами и улучшая структуру почвы, – утверждает Евгения. – Она также действует как мульча, удерживая влагу, предотвращая эрозию и препятствуя росту сорняков. Кроме того, она обеспечивает защитный барьер для корней от зимних морозов.


Для компостирования рекомендуется смешивать сухие листья с "зелеными" компонентами, такими как свежая трава и овощные отходы. Такая комбинация обеспечит высококачественный и питательный компост.

Евгения предупреждает, что некоторые листья, такие как листья дуба или ореха, разлагаются медленнее, что может замедлить процесс компостирования.

Тем не менее у опавшей листвы есть и недостатки. Во влажной среде в ней активно развиваются грибки и бактерии, которые могут вызвать болезни растений.

- Листья, лежащие на газоне, блокируют доступ света и воздуха, что приводит к гниению травы и распространению грибковых инфекций, – поясняет эксперт.


Слой листвы толщиной от 15 до 20 см отлично подходит для утепления уязвимых многолетних растений, роз, декоративных кустарников и луковичных растений. Весной этот слой рекомендуется удалить, чтобы почва быстрее прогревалась.
фото: DonDay
