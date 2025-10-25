- Они на каждую игру выходили, старались побеждать. Где-то не получалось, где-то не шло. Сегодня получилось. Надеюсь... Даже не то что надеюсь, а уверен, что все положительные моменты мы с этой игры вытянем, перенесем на следующую игру, а негативные моменты разберем, - дал комментарий по игре главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев.

Фото: ХК «Ростов»

ХК «Ростов» одержал победу над «Южным Уралом» со счетом 5:4. Игра в рамках ВХЛ прошла 25 октября в Ростове-на-Дону.Счет открыл игрок противника. В скором времени ростовчанам удалось забросить ответную шайбу. Егор Корбит сравнял счет до 1:1. В начале второго периода «Южный Урал» вновь вышел вперед. Но меньше чем через минуту Сергей Кудрявцев заработал очко «Ростову». Счет сравнялся до 2:2. Вскоре соперники вновь вырвались вперед. Но Семен Ибрагимов помог своей команде не отстать. Результаты на табло стали 3:3. В заключительном периоде соперники обошли хозяев арены и забили четвертый гол. За несколько секунд до конца матча ростовский игрок Илья Литвин забил четвертую шайбу команде. Были назначены штрафные броски. Автором победного броска стал хоккеист «Ростова» Евгений Каменский. Матч 25 октября завершился счетом 5:4 в пользу ростовчан.Следующий мат у «Ростова» состоится также на домашней арене но уже с «Магниткой». Встреча состоится 27 октября.