В Ростовской области за сутки потушили 21 пожар
В Ростовской области за сутки потушили 21 пожар. Статистическими данными за 24 октября поделились в региональном ГУ МЧС.
Так, в области произошло 14 техногенных пожаров.
К примеру, во время урока у шестиклассника из Ростовской области загорелся смартфон. Происшествие случилось в школе № 13 города Донецка. Школьник разбирал технику, и она задымилась. В учебном заведении сработала система противопожарной защиты, все обучающиеся были эвакуированы. Персонал школы смог потушить пламя самостоятельно.
Также пожарные были привлечены к ликвидации двух природных возгораний и пяти последствий дорожно-транспортных происшествий.
За сутки на вызовы реагировали 192 спасателя на 48 единицах спецтехники.