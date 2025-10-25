Новости
В Ростовской области за сутки потушили 21 пожар

В Ростовской области за сутки потушили 21 пожар. Статистическими данными за 24 октября поделились в региональном ГУ МЧС.

Так, в области произошло 14 техногенных пожаров.

К примеру, во время урока у шестиклассника из Ростовской области загорелся смартфон. Происшествие случилось в школе № 13 города Донецка. Школьник разбирал технику, и она задымилась. В учебном заведении сработала система противопожарной защиты, все обучающиеся были эвакуированы. Персонал школы смог потушить пламя самостоятельно.

Также пожарные были привлечены к ликвидации двух природных возгораний и пяти последствий дорожно-транспортных происшествий.

За сутки на вызовы реагировали 192 спасателя на 48 единицах спецтехники.  
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
