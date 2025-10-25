Новости
Легковушка провалилась под асфальт в Первомайском районе Ростова

Легковушка провалилась под асфальт в Первомайском районе Ростова. Происшествие случилось на улице Селиванова 25 октября.

Местные жители говорят, что провал в асфальте появился из-за давно протекающего люка. Прошедший дождь также мог ухудшить состояние дороги. Вероятно, покрытие под машиной провалилось неожиданно, и водитель не успел среагировать. В результате передняя часть автомобиля оказалась в яме. Теперь без посторонней помощи машину не достать.

Пока не известно, пострадал ли автомобилист или отделался легким испугом.
Фото: Дондей
