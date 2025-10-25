Новости
Глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова заявила о работе ПВО

Глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова заявила о работе средств ПВО. Об этом она сообщила в своем тг-канале 25 октября.

Ранее в Ростовской области была объявлена опасность БПЛА. Жителям дали рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, а также отойти подальше от окон.

- Прошу вас сохранять спокойствие, - сказала Диана Алборова. - Берегите себя и своих близких.


В случае обнаружения фрагментов летательного аппарата жителям порекомендовали не приближаться к ним и звонить по телефону: 112.
Фото: Дондей
