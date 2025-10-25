Новости
Объявлена беспилотная опасность в Ростовской области 25 октября

Объявлена беспилотная опасность в Ростовской области 25 октября. Сообщение от РСЧС поступило примерно в 20:30.

Жителям рекомендуется покинуть улицу, зайти в помещения и отойти подальше от окон.

Напомним, что минувшей ночью дроны были уничтожены в семи муниципальных образованиях донского региона. Всего были сбиты 20 БПЛА.

По данным губернатора области Юрия Слюсаря, из-за падения фрагментов летательного аппарата загорелась трава на окраине Донецка. К счастью, огонь был оперативно потушен. Также в происшествиях никто не пострадал.
Фото: РСЧС
